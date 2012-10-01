Приватный проект для WebDesignStudio

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

Нужен маленький скрипт, который распечатывает html-страницу с купоном на скидку в магазине, вставляя на нее IP распечатывающего, его имя, порядковый номер распечатки и дату распечатки.

Одновременно эти же данные пишутся в таблицу БД, либо в csv-файл, лежащий на сервере, либо даже на статичную html-страницу (как проще). Чтобы была веб-страница, где таблицей будут выводиться по порядку все данные о распечатанных купонах, + ссылка «Экспорт в Excel».

Если купон распечатывают повторно с IP, который уже есть в таблице, должно появляться окошко с предупреждением, и текст предупреждения печататься на купоне.

HTML
13 лет назад
nyrok2
Сергей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$40
1 день
Всё сделано оперативно и в соответствии с моими пожеланиями. Сергей, спасибо, буду обращаться ещё.
Все отлично. Оплата сразу после проверки работы скрипта, никаких проблем и задержек. Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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