Приватный проект для WebDesignStudio

Нужен маленький скрипт, который распечатывает html-страницу с купоном на скидку в магазине, вставляя на нее IP распечатывающего, его имя, порядковый номер распечатки и дату распечатки.

Одновременно эти же данные пишутся в таблицу БД, либо в csv-файл, лежащий на сервере, либо даже на статичную html-страницу (как проще). Чтобы была веб-страница, где таблицей будут выводиться по порядку все данные о распечатанных купонах, + ссылка «Экспорт в Excel».

Если купон распечатывают повторно с IP, который уже есть в таблице, должно появляться окошко с предупреждением, и текст предупреждения печататься на купоне.