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Приватный проект для WebDesignStudio
Нужен маленький скрипт, который распечатывает html-страницу с купоном на скидку в магазине, вставляя на нее IP распечатывающего, его имя, порядковый номер распечатки и дату распечатки.
Одновременно эти же данные пишутся в таблицу БД, либо в csv-файл, лежащий на сервере, либо даже на статичную html-страницу (как проще). Чтобы была веб-страница, где таблицей будут выводиться по порядку все данные о распечатанных купонах, + ссылка «Экспорт в Excel».
Если купон распечатывают повторно с IP, который уже есть в таблице, должно появляться окошко с предупреждением, и текст предупреждения печататься на купоне.
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