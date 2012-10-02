Нужно поставить плеер для просмотра видео на сайте! подтягивать видео надо с видеохостингов! пример (http://kinostok.tv/) нужно сделать и рассказать как вставлять видео с хостингов в свой плеер на сайте для дальнейшего заполнения видео!
Требуется флешер
Нужен флешер для помощи в разработке сайта по типу ruscams.com/
Отписывайтесь пожалуйста в теме,кто готов.
Заявки фрилансеров
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