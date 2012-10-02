Api популярных соц. сетей

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужен спец. по api популярных соц сетей

На сайт, на котором только зарегистрированные пользователи могут голосовать, нужно добавить возможность голоса через соц. сети для не авторизованных пользователей. Сайт на друпале и есть программер, который в него внедрит ваш скрипт

Соц. сети: одноклассники, маил ру, вконтакте и ФБ

Пример такой реализации тут tinyurl.com/9epjq5n

готов сам зарегить приложения в сетях

Главные задачи:

- постить ссылку после каждого голосования в соц. сеть голосующего

- ограничить количество возможного голосования. один раз в день на каждый профиль в любой соц сети на одной странице голосования.

13 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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