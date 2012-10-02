Нужно поставить плеер для просмотра видео на сайте! подтягивать видео надо с видеохостингов! пример (http://kinostok.tv/) нужно сделать и рассказать как вставлять видео с хостингов в свой плеер на сайте для дальнейшего заполнения видео!
Api популярных соц. сетей
Нужен спец. по api популярных соц сетей
На сайт, на котором только зарегистрированные пользователи могут голосовать, нужно добавить возможность голоса через соц. сети для не авторизованных пользователей. Сайт на друпале и есть программер, который в него внедрит ваш скрипт
Соц. сети: одноклассники, маил ру, вконтакте и ФБ
Пример такой реализации тут tinyurl.com/9epjq5n
готов сам зарегить приложения в сетях
Главные задачи:
- постить ссылку после каждого голосования в соц. сеть голосующего
- ограничить количество возможного голосования. один раз в день на каждый профиль в любой соц сети на одной странице голосования.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Требуется доделать под ключ сайт компании. Первоначальные работы по дизайну и первичной верстке проведены. Но к сожалению исполнитель заказа с незалежной Украины пропал. Поэтому принимаются заявки от исполнителей работающих только в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ или от исполнителей ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать форму и скрипт отправки заявки с сайта на почту в прикрепленном файле форма какой она должна быть сама форма находится в отдельной странице HTML которая всплывает ...Закрыт13 лет назад
Нужен флешер для помощи в разработке сайта по типу ruscams.com/ Отписывайтесь пожалуйста в теме,кто готов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно поставить сайт на MODx. С меня макеты. Сайт не сложный. В личку цены и сроки.Завершен13 лет назад
Сайт использует скрипт ewallet (аналогичные системы - neteller.com и moneybookers.com). Адрес сайта v-money.net Изменения в регистрации: Пользователи уровня Merchant должны будут автоматически размещаться в системе. После регистрации им должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно доделать крупный портал на джумле. Он готов на 80-90%, остались мелочи. Скину полное ТЗ и адрес сайта в лс.Закрыт13 лет назад
Имеется два сайта на одном домене. Основной - OpenCart, второй (находится в папке) - Dolphin Community. Нужно блоки последние посты, последние объявления с сайта Dolphin вывести на главную страницу OpenCart. Фактически перенести. Сами блоки ...Завершен13 лет назад
Требуется создать интерактивную карту китая как на сайте http://www.tourister.ru/world/asia/china/map У карты должны иметься те же функции как в упомянутом выше сайте, а именно: возможность показывать на карте определённые объекты. В общем нужна ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! нужно написать парсер ключевых слов, принцип работы следующий: вводишь урл sitemap и скрипт заходит на страницы собирает все теги keywords на страницах которые присутствуют в файле sitemapВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад