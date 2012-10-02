Нужен спец. по api популярных соц сетей

На сайт, на котором только зарегистрированные пользователи могут голосовать, нужно добавить возможность голоса через соц. сети для не авторизованных пользователей. Сайт на друпале и есть программер, который в него внедрит ваш скрипт

Соц. сети: одноклассники, маил ру, вконтакте и ФБ

Пример такой реализации тут tinyurl.com/9epjq5n

готов сам зарегить приложения в сетях

Главные задачи:

- постить ссылку после каждого голосования в соц. сеть голосующего

- ограничить количество возможного голосования. один раз в день на каждый профиль в любой соц сети на одной странице голосования.