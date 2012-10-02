Доработка сайта компании.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок219 просмотров

Требуется доделать под ключ сайт компании. Первоначальные работы по дизайну и первичной верстке проведены. Но к сожалению исполнитель заказа с незалежной Украины пропал. Поэтому принимаются заявки от исполнителей работающих только в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ или от исполнителей с других регионов готовых работать с ОПЛАТОЙ по ФАКТУ выполнения работы. Оплата любым удобным способом (нал, безнал, электронные платежные системы). С заключением договора на оказание услуг и или без. Срок исполнения заказа 2 недели.

http://179577.garan18.web.hosting-test.net/index.php/ru/ выполненная часть работы по сайту.

13 лет назад
svat1490
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

jsmasters
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад
$350
2 дня
Исполнитель получил деньги за работу выполненную на своем хостинге после чего пропал. Выяснилось что он дублировал заказ на веблансе и просто дублировал мою переписку по правкам другому исполнителю. Получив деньги пропал кинув и исполнителя и меня. Урод редкостный.

Заявки фрилансеров

jsmasters
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад