На новые проекты нужны РНР программисты. Работа во Львове, Украина. Детальние по требования и описание проектов по ссылкам ниже: PHP Developer (PDM) http://www.intellias.com/careers/php-developer-pdm/ Senior PHP Developer (SPM) http://www.intellias.com/careers/senior-php-developer-spm/ PHP ...
Flash-сайт
Есть сайт http://tinyurl.com/8tvp3bq
Нужно сделать похожий и так же на flash.
У нас есть система управления сайтом, материалы из которой должны попадать во flash через xml (или другим способом, это не принципиально).
Интересует цены и сроки.
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