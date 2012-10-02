Flash-сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок185 просмотров

Есть сайт http://tinyurl.com/8tvp3bq

Нужно сделать похожий и так же на flash.

У нас есть система управления сайтом, материалы из которой должны попадать во flash через xml (или другим способом, это не принципиально).

Интересует цены и сроки.

13 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров