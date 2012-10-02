На новые проекты нужны РНР программисты. Работа во Львове, Украина. Детальние по требования и описание проектов по ссылкам ниже: PHP Developer (PDM) http://www.intellias.com/careers/php-developer-pdm/ Senior PHP Developer (SPM) http://www.intellias.com/careers/senior-php-developer-spm/ PHP ...
Поправить движок
Есть рекламный движок orbitopenadserver (php+mysql) (прикрепил).
В нем есть функция списания средств за количество показов объявления и списание средств за показы по дням.
Задача состоит в том что бы переделать функцию списания средств по дням, что бы в итоге она списывала средства за клики.
p/s движок не очень сложный, неплохо код прокомментирован. Дам ссылки где посмотреть панель управления.
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