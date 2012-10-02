Поправить движок

Есть рекламный движок orbitopenadserver (php+mysql) (прикрепил).

В нем есть функция списания средств за количество показов объявления и списание средств за показы по дням.

Задача состоит в том что бы переделать функцию списания средств по дням, что бы в итоге она списывала средства за клики.

p/s движок не очень сложный, неплохо код прокомментирован. Дам ссылки где посмотреть панель управления.

Цена/Сроки/Вопросы в ПМ