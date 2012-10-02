Веб-программист для постоянного сотрудничества

Русскому сообществу TEAM Chinascript требуется в команду веб-программист для разработки дополнительного функционала, доработки, написание модулей, плагинов и т.д. для различных движков.

Обязательное требование:

- Удаленная работа на постоянной основе.

- Ответственность к поставленным задачам, качественное выполнение и соблюдение сроков проекта.

- Работа в нашей CRM системе (на базе Redmine), включает работу над проектом, с постоянной отправкой ключевых изменений на наш SVN сервер (если надо - обучим, обычно сложностей не возникает, все доступно, просто и очень удобно!).

- Профессионализм, опыт разработки проектов на PHP/MySQL.

- Работа с любым PHP кодом и различными движками.

- Программирование в связке PHP/MySQL, HTML, js, jq, ajax.

- Базовое знание HTML, JavaScript.

- Готовность выполнить тестовое задание.