Доработка модуля Джумла

Есть сайт со статьями на Джумле 1.5.

Задача: добавить к статьям тэги.

Из готовых решений пока ни одно не устроило, т.к. все работают не совсем так как надо.

Как нужно:

- на сайте должно быть облако тэгов

- при клике на тэг выводится список соответствующих статей

- тэги статьям проставляет администратор