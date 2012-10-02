Заметил, что после обновления движка WordPress в последний раз стала периодически вылетать 502 Bad gateway на WordPress из админки при сохранении постов и из пользоваатльского режима при публикации комментариев. http://RunetBiz.com/

Вот после жалобы пользователей и решил разобраться с проблемой.

Ваши прогнозы на счет лечения.

Стоимость услуги по устроению.