Кредитный калькулятор для сайта на WordPress+анкет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки270 просмотров

разработать кредитный калькулятор с дизайном на WordPress , к сайту КАРМАННЫЕДЕНЬГИ.РФ + анкета ,ТЗ есть, надо быстро и качественно выполнить . Возможна предоплата Яндекс Деньги с кодом протекции , после демонстрации работающего макета калькулятора

WordPress
13 лет назад
deshevle
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров