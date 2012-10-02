Установить на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Несколько сайтов на модексе. Необходимо усановить новый дизайн(в псд), доработки, улучшения и т.д.

MODX
13 лет назад
Pinkl
Дима 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров