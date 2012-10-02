Доработка сайта

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Всем Добрый день

Есть сайт Города Химки, созданный на Drupal 6. Адрес сайта www.allhimki.ru

Данный сайт требует ряда доработок. Список этих доработок я прилагаю с файлом к этому сообщению.

Нужен программист, который реализует данные доработки на сайте.

В своих ответах указывайте пожалуйста цену и сроки!

Спасибо за внимание !

Drupal
13 лет назад
upuplab
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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