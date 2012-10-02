В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Доработка сайта
Всем Добрый день
Есть сайт Города Химки, созданный на Drupal 6. Адрес сайта www.allhimki.ru
Данный сайт требует ряда доработок. Список этих доработок я прилагаю с файлом к этому сообщению.
Нужен программист, который реализует данные доработки на сайте.
В своих ответах указывайте пожалуйста цену и сроки!
Спасибо за внимание !
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