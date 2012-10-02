Найти ошибку в шаблоне WordPress

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Закрыт5 заявок174 просмотра

здравствуйте

сайт http://master-dizaina.ru/

на внутренних страницах в ie 8 (6,7 не интересуют) браузеру не отдается файл стилей и верстка едет

нужно найти и устранить проблему

спасибо

WordPress
13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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