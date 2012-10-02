В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Web-программист
Уважаемые друзья.
В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами.
Требования к кандидату:
- Уверенное знание PHP, MySQL, HTML;
- Знание одной или нескольких CMS: Joomla, WP, MODx, OpenCart, ShopScript, Bitrix;
- Аккуратный, комментированный код;
- Четкое понимание своих сил и сроков реализации заданий
На время испытательного срока оплата производится попроектно после сдачи работы заказчику.
Наличие Skype и e-mail обязательно.
Кандидатов просьба указывать в качестве примеров работающие сайты, а также расценки на создание визиток/магазинов/корпоративных сайтов.
Спасибо за внимание.
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