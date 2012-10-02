Уважаемые друзья.

В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами.

Требования к кандидату:

- Уверенное знание PHP, MySQL, HTML;

- Знание одной или нескольких CMS: Joomla, WP, MODx, OpenCart, ShopScript, Bitrix;

- Аккуратный, комментированный код;

- Четкое понимание своих сил и сроков реализации заданий

На время испытательного срока оплата производится попроектно после сдачи работы заказчику.

Наличие Skype и e-mail обязательно.

Кандидатов просьба указывать в качестве примеров работающие сайты, а также расценки на создание визиток/магазинов/корпоративных сайтов.

Спасибо за внимание.