Доработать сайт (PHP+JS+Bootstrap)

Требуется доработать внутренний сайт системы аренды авто.Ниже, описание работ.Детали и вопросы по Скайпу.

1. В форме Rental Agreement перестало проверяться поле Date of birth, чтобы арендатору было больше 21 года. иначе должно выводиться сообщение "Absolutely NO rentals to persons under 21"

2. в форме Rental Agreement поле "Date of Birth" поменять формат DD.MM.YYYY на MM.DD.YYYY

3. в конракте после слова Rate должен распечатываться тариф, тот что вводим в форме Rental Agreement, в поле Rate

4. в меню Rentals-> Process Return, Extra Charges (дополнительные сборы) на данный момент не учитываются в общей сумме Total Due.Нужно исправить.

5. депозит, не учитывать в калькуляциях во всех инвойсах, кроме Process Return-> Apply Payment и только в том случае ,когда Payment= total due, т.е. когда клиент расчитался полностью за аренду

6. Administration-> Sales Report, не отображается сумма введеная в Extra Charges в меню Rentals-> Process Return

7. В инвойсах Extra Charges не облагаются налогом

8. В меню process return, когда выбираю return location отличный от того где был сдан авто, распечатывается инвойс-> жму Submit Payment, выдает Unknown column 'date_checkin' in field list

Инвойсы.

Заменить существующие шаблоны на обновленную HTML версию