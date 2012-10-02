В связи с расширением компании нашему интернет-агентству WizardStyle требуется Веб-программист. Навыки‚ которые необходимы для работы: Умение программировать на php‚ javascript‚ jquery Умение валидно верстать на html‚ css‚ ...
Доработать сайт (PHP+JS+Bootstrap)
Требуется доработать внутренний сайт системы аренды авто.Ниже, описание работ.Детали и вопросы по Скайпу.
1. В форме Rental Agreement перестало проверяться поле Date of birth, чтобы арендатору было больше 21 года. иначе должно выводиться сообщение "Absolutely NO rentals to persons under 21"
2. в форме Rental Agreement поле "Date of Birth" поменять формат DD.MM.YYYY на MM.DD.YYYY
3. в конракте после слова Rate должен распечатываться тариф, тот что вводим в форме Rental Agreement, в поле Rate
4. в меню Rentals-> Process Return, Extra Charges (дополнительные сборы) на данный момент не учитываются в общей сумме Total Due.Нужно исправить.
5. депозит, не учитывать в калькуляциях во всех инвойсах, кроме Process Return-> Apply Payment и только в том случае ,когда Payment= total due, т.е. когда клиент расчитался полностью за аренду
6. Administration-> Sales Report, не отображается сумма введеная в Extra Charges в меню Rentals-> Process Return
7. В инвойсах Extra Charges не облагаются налогом
8. В меню process return, когда выбираю return location отличный от того где был сдан авто, распечатывается инвойс-> жму Submit Payment, выдает Unknown column 'date_checkin' in field list
Инвойсы.
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