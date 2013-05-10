Программирование интернет-магазина на OpenCart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок227 просмотров

Работа для опытного программиста!!

Задача состоит в программировании магазина на opencart до полностью завершенного проекта.

дизайн и верстка готовы.

ТЗ высылаются в личку в случае взаимной заинтересованности сторон.

Краткий, примерный список необходимых функций (желательно, чтобы кандидат имел практический опыт ):

– настраиваемые характеристики категорий товаров

– редактирование позиций товаров в выдаче

– модуль курса валют usd/eur

– интеграция с Яндекс.Маркет

– статусы обработки заказа (для менеджеров)

– возможность отправлять из админки сообщения и файлы на e-mail клиента (для менеджеров)

срок реализации 5-10 дней

схема оплаты: 50% выполненной работы – 50% оплата,

Обязательные требования:

-Опыт реализации магазинов на OpenCart

-высокая степень ответственности

-готовность сконцентрироваться на данном проекте и работать быстро

Opencart
13 лет назад
desmoscow
Роберт 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

martins15
Мартин 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
13 лет назад
$450
7 дней
Хороший исполнитель, ответственный и профессиональный.

Заявки фрилансеров

martins15
Мартин 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
13 лет назад