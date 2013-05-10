Уважаемые друзья. В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами. Требования к кандидату: - Уверенное знание PHP, MySQL, HTML; - Знание одной или ...
Программирование интернет-магазина на OpenCart
Работа для опытного программиста!!
Задача состоит в программировании магазина на opencart до полностью завершенного проекта.
дизайн и верстка готовы.
ТЗ высылаются в личку в случае взаимной заинтересованности сторон.
Краткий, примерный список необходимых функций (желательно, чтобы кандидат имел практический опыт ):
– настраиваемые характеристики категорий товаров
– редактирование позиций товаров в выдаче
– модуль курса валют usd/eur
– интеграция с Яндекс.Маркет
– статусы обработки заказа (для менеджеров)
– возможность отправлять из админки сообщения и файлы на e-mail клиента (для менеджеров)
срок реализации 5-10 дней
схема оплаты: 50% выполненной работы – 50% оплата,
Обязательные требования:
-Опыт реализации магазинов на OpenCart
-высокая степень ответственности
-готовность сконцентрироваться на данном проекте и работать быстро
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте! На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3) ...Закрыт13 лет назад
Мы видели у некоторых сайтов есть предложение установить тулбар, скачивается инсталлятор exe. После установки во всех браузерах меняется стартовая страница, поиск по умолчанию, и при запуске постоянно открывается вкладка с этим сайтом. Хочется что то ...Закрыт13 лет назад
- $50
Есть Html страница, есть форма, необходимо подключить скрипт обратной связи. Работы минимум. Сайт уже на хостинге. Все необходимое я предоставлю.Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать дополнительный каталог товаров с множественными фильтрами. Товары выгружаются из 1сВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется доработать внутренний сайт системы аренды авто.Ниже, описание работ.Детали и вопросы по Скайпу. 1. В форме Rental Agreement перестало проверяться поле Date of birth, чтобы арендатору было больше 21 года. иначе должно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
День добрый. Требуется реализовать функционал личного кабинета пользователя (система самообслуживания абонента) на Web-платформе. Основные задачи описаны ниже. От Вас хотелось бы следующее: - примерная оценка времени; - примерная оценка ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте! На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт записи на определенные даты мероприятий с простенькой админкой. Подробности в почте gusev [gav] xenon-rus.ruВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
здравствуйте сайт http://master-dizaina.ru/ на внутренних страницах в ie 8 (6,7 не интересуют) браузеру не отдается файл стилей и верстка едет нужно найти и устранить проблему спасибоВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад