Разработка тулбаров для 4-х браузеров

Мы видели у некоторых сайтов есть предложение установить тулбар, скачивается инсталлятор exe. После установки во всех браузерах меняется стартовая страница, поиск по умолчанию, и при запуске постоянно открывается вкладка с этим сайтом. Хочется что то наподобие этого.

Сам тулбар простой, должен состоять из формы поиска, и ссылок на популярные сайты

Также если это возможно в каких-то браузерах, нужна установка тулбара простым нажатием