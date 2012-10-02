Уважаемые друзья. В начинающую веб-студию требуется web-программист для работы над существующими и будущими проектами. Требования к кандидату: - Уверенное знание PHP, MySQL, HTML; - Знание одной или ...
Разработка тулбаров для 4-х браузеров
Мы видели у некоторых сайтов есть предложение установить тулбар, скачивается инсталлятор exe. После установки во всех браузерах меняется стартовая страница, поиск по умолчанию, и при запуске постоянно открывается вкладка с этим сайтом. Хочется что то наподобие этого.
Сам тулбар простой, должен состоять из формы поиска, и ссылок на популярные сайты
Также если это возможно в каких-то браузерах, нужна установка тулбара простым нажатием
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте! На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть Html страница, есть форма, необходимо подключить скрипт обратной связи. Работы минимум. Сайт уже на хостинге. Все необходимое я предоставлю.Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать дополнительный каталог товаров с множественными фильтрами. Товары выгружаются из 1сВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется доработать внутренний сайт системы аренды авто.Ниже, описание работ.Детали и вопросы по Скайпу. 1. В форме Rental Agreement перестало проверяться поле Date of birth, чтобы арендатору было больше 21 года. иначе должно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
День добрый. Требуется реализовать функционал личного кабинета пользователя (система самообслуживания абонента) на Web-платформе. Основные задачи описаны ниже. От Вас хотелось бы следующее: - примерная оценка времени; - примерная оценка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте! На удаленную работу нужен программист в Москве. БОльшая часть работы будет выполняться удаленно, но нужно будет периодически приезжать в офис (Москва, метро Преображенская площадь, 1ый Зборовский переулок д. 3) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт записи на определенные даты мероприятий с простенькой админкой. Подробности в почте gusev [gav] xenon-rus.ruВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Несколько сайтов на модексе. Необходимо усановить новый дизайн(в псд), доработки, улучшения и т.д.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
здравствуйте сайт http://master-dizaina.ru/ на внутренних страницах в ie 8 (6,7 не интересуют) браузеру не отдается файл стилей и верстка едет нужно найти и устранить проблему спасибоВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад