Требуется устранение ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок732 просмотра

Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla.

Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in the category". Демо-чужое http://www.gogoritas.net/en/photo-battle

Joomla
12 лет назад
CeRgEy
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров