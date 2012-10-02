Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla. Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in ...
Верстка и программирование сайта, дизайн есть
Имеется готовый дизайн в *psd.
Необходима верстка, программная часть, размещение на хостинге.
Сайт-представительство бренда и одновременно Интернет магазин продукции.
Важно.
Интернет-магазин простейший, без регистрации, без он-лайн оплаты, без отслеживания выполнения заказа. В течении одной сессии выбирают товары, кладут в корзину, в ней заполняют нужные графы и отправляют. Инфа по заказу сваливается админу на почту, и все!
HTML5, никакого флеша, никаких привязок к картам, все достаточно просто.
Не Джумла, админка интуитивно понятная для девушки что будет вести сайт и заполнять товаром.
При сдаче работы нужно заполнить всего 8-мью товарами. Дальше дополнять будем сами.
Жду предложений со сроками и стоимостью.
Описанию и приложенных макетов "за глаза" хватает чтобы определиться с этим.
Заявки фрилансеров
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