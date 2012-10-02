Верстка и программирование сайта, дизайн есть

Имеется готовый дизайн в *psd.

Необходима верстка, программная часть, размещение на хостинге.

Сайт-представительство бренда и одновременно Интернет магазин продукции.

Важно.

Интернет-магазин простейший, без регистрации, без он-лайн оплаты, без отслеживания выполнения заказа. В течении одной сессии выбирают товары, кладут в корзину, в ней заполняют нужные графы и отправляют. Инфа по заказу сваливается админу на почту, и все!

HTML5, никакого флеша, никаких привязок к картам, все достаточно просто.

Не Джумла, админка интуитивно понятная для девушки что будет вести сайт и заполнять товаром.

При сдаче работы нужно заполнить всего 8-мью товарами. Дальше дополнять будем сами.

Жду предложений со сроками и стоимостью.

Описанию и приложенных макетов "за глаза" хватает чтобы определиться с этим.