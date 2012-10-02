Импорт CSV прайс листа в Virtuemart

Необходимо написать импорт товара CSV прайс листа. Поставщиков будет изначально 4.

У некоторых название позиций совпадаю.

Необходимо сделать таким образом: Чтоб у каждого прайс листа был свой конфиг ( пример: http://ssmaker.ru/6a18bcfe/) т.е тут я выбираю категорию в прайсе и привязываю её с сайтом. Новый товар будет сразу загружаться в присвоенную категорию. И будет наценка на товар.

Так же необходима таблица исключений (пример http://ssmaker.ru/be503d79/)

После того как товар прогрузился в базу, таблицу стоит оценить на наличие дублирующих позиций. Загрузить товар с более низкой ценой. А те товары которые были до этого на сайте выключить.

Прайсы прилагаю.