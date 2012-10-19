Программист

Требования к знаниям:

PHP 5.+, MySQL, умение сносно верстать

так же: JS, JS+jQuery

, понимание принцыпов ООП (а не только слепое использование синтаксиса)

, умение работать с основными паттернами прогграммирования, структурированный код,

коментирование кода в формате phpDoc, и так чтоб его можно было понять.

пожелания к кандидату: умение гуглить, дотошность (если не нагуглил, то спросить а не ждать ....),

если есть непонятки в задании спросить, если долго не отвечают то переспросить,

готовность работать не только с конфеткой но и с тем из чего ее надо получить), желательно наличие

вышки по данному профилю.

если знаете SVN хорошо, нет скинем ссылочку почитаете.

связь: мыло агент, яська, почта, скайп. (перечислено в порядке приоретета)

с чем связана работа: поддержка имеющихся, и разработка новых интернет магазинов и т.п.

З.П. по выработке, оплата каждого задания обсуждается

ориентировочно до 10$ час. оплата электронными деньгам раз в период