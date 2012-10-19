Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla. Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in ...
Программист
Требования к знаниям:
PHP 5.+, MySQL, умение сносно верстать
так же: JS, JS+jQuery
, понимание принцыпов ООП (а не только слепое использование синтаксиса)
, умение работать с основными паттернами прогграммирования, структурированный код,
коментирование кода в формате phpDoc, и так чтоб его можно было понять.
пожелания к кандидату: умение гуглить, дотошность (если не нагуглил, то спросить а не ждать ....),
если есть непонятки в задании спросить, если долго не отвечают то переспросить,
готовность работать не только с конфеткой но и с тем из чего ее надо получить), желательно наличие
вышки по данному профилю.
если знаете SVN хорошо, нет скинем ссылочку почитаете.
связь: мыло агент, яська, почта, скайп. (перечислено в порядке приоретета)
с чем связана работа: поддержка имеющихся, и разработка новых интернет магазинов и т.п.
З.П. по выработке, оплата каждого задания обсуждается
ориентировочно до 10$ час. оплата электронными деньгам раз в период
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