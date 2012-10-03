Ремонт дополнительных полей в WP

Чтото сломалось в дополнительных полях. Когда нажимаеш добавить screencast.com/t/soaUKXk8... то ничего не появляется. Но если сохранить изменения то потом это поле появится. И вообще данный инструмент ведет себя странно. Нужно срочно починить.

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Предложения принимаю только от людей с большим опытом работы с WP на уровне "допиливания".

Цену сразу предлагайте