Ремонт дополнительных полей в WP

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Закрытнет заявок91 просмотр

Чтото сломалось в дополнительных полях. Когда нажимаеш добавить screencast.com/t/soaUKXk8... то ничего не появляется. Но если сохранить изменения то потом это поле появится. И вообще данный инструмент ведет себя странно. Нужно срочно починить.

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Предложения принимаю только от людей с большим опытом работы с WP на уровне "допиливания".

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WordPress
13 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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