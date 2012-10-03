Написать парсер Amazon

Здравствуйте, требуется написать парсер для одной из категорий Amazon'а. В категории 800+ позиций, т.е. работы не много. Спарсенные результаты должны будут предоставлены в обработанном виде. Вид обработки будет указан в подробностях проекта Исполнителю. От Вас потребуется высокая квалификация в программировании для осуществления этой самой обработки. Оплата в Webmoney. Сроки и прочее оговариваются.