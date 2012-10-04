Необходимо настроить синхронизацию заказов и выгрузку из 1С на сайт под управлением ImageCMS Shop Premium.
Скрипт выпадающего скрипта
Здравствуйте, фрилансеры!
Нужна помощь: необходимо сделать выпадающий список как на странице (http://www.zenit-kazan.com/team/zenit/players/). Чтобы была подгрузка информации из БД msql.
Наворотов типа подгузки фотографии не нужно. Просто чтобы таблица выгружалась.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт: http://tour-zayavki.ru/# На сайте уже есть кнопки. Нужен слайдер + добавить 11 кнопок в слайдер. Моментальная постоплатаВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется доработать сайт, сделаный на Wordpress www.f-star.com.ua/wp в соответствии с техническим заданием.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно: 1) В шаблон категории где отображаются товары вывести иконку наличия товара на складе. Тоесть если товара нет – то одна иконка. А если есть – то другая 2) Нужно сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Создание нестандартного функционала для Wordpress-сайта. Усовершенствование и изменение некоторых основных функций.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
На сайте нужно произвести корректировки. 1) При наведении мышки на пункт меню, он должен становиться на несколько тонов светлее.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт http://sexshop.yomu.ru на Joomla, необходимо настроить автоматическое взаимодействие каталога VirtueMart с выгрузками: www.andrey-company.ru/inet/ost.xls – выгрузки www.andrey-company.ru/inet/ost.csv – выгрузки www.andrey-company.ru/inet/Img.rar – картинки по ...Закрыт13 лет назад
Чтото сломалось в дополнительных полях. Когда нажимаеш добавить screencast.com/t/soaUKXk8... то ничего не появляется. Но если сохранить изменения то потом это поле появится. И вообще данный инструмент ведет себя странно. Нужно срочно починить. --- ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется написать парсер для одной из категорий Amazon'а. В категории 800+ позиций, т.е. работы не много. Спарсенные результаты должны будут предоставлены в обработанном виде. Вид обработки будет указан в подробностях проекта Исполнителю. От Вас ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Я ищу лидер-программиста и партнера в одном лице, в проект Petwork.ru. Petwork.ru - это веб- и мобильный сервис для любителей домашних животных, помогающий им легко завести животное и обеспечить лучшее качество жизни ...Закрыт13 лет назад