Скрипт выпадающего скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры!

Нужна помощь: необходимо сделать выпадающий список как на странице (http://www.zenit-kazan.com/team/zenit/players/). Чтобы была подгрузка информации из БД msql.

Наворотов типа подгузки фотографии не нужно. Просто чтобы таблица выгружалась.

13 лет назад
bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mrDinckleman
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Сергей справился с заданием гораздо быстрее запланированного времени. Сделал все четко с учетом моих пожеланий. Респект! +1 к отзыву)
Сотрудничеством с Сергеем вполне доволен. И хотя в начале было небольшое непонимание поставленной задачи, все выяснилось в кратчайшие сроки. Оплата была получена сразу после сдачи.

Заявки фрилансеров

mrDinckleman
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад