Настройка 1С на ImageCMS Shop Premium

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Необходимо настроить синхронизацию заказов и выгрузку из 1С на сайт под управлением ImageCMS Shop Premium.

13 лет назад
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Михаил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров