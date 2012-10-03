Разработка текущего проекта на Yii framework

Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API предоставим), аналитика и биллинг. Срок работы от 2-3 месяцев до года. 8 часовой рабочий день, еженедельная отчетность.

Работа через GitHub, трекер задач Acunote, Wiki.

Возможна небольшая предоплата

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