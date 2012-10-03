Доработка интернет-магазина на OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

1. Создание кнопки экспресс доставки стоимостью 700 рублей (не автоматический модуль)

2. Сделать оплату наличными или эл. деньгами (на данный момент нуждаемся в qiwi и Яд, нужен модуль автоматического прямого перевода, возможно еще нужно webмани)

Opencart
13 лет назад
igamota
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров