Разработка сайта на API taobao open platform

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок255 просмотров

необходима оптимизация сайта, использующего в работе taobao open platform. сайт готов, существует и работает, нобходимо кое-что оптимизировать.

большая просьба к соискателям, указывайте в завяке информацию, по которой можно было бы определить, что вы действительно работали с данным апи.

не стоит надеятся, что везде все одинаково и "по ходу разберемся". документация к этому апи имеет свои сложности.

13 лет назад
taoboom
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров