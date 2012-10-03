Разработка сайта на API taobao open platform

необходима оптимизация сайта, использующего в работе taobao open platform. сайт готов, существует и работает, нобходимо кое-что оптимизировать.

большая просьба к соискателям, указывайте в завяке информацию, по которой можно было бы определить, что вы действительно работали с данным апи.

не стоит надеятся, что везде все одинаково и "по ходу разберемся". документация к этому апи имеет свои сложности.