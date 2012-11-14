Создать текстовый блок на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки194 просмотра

Требуеться создать возможно через админку сайта добавлять текст в рубрике над блоками товаров и под блоками товаров.

CMS Plastic сайт http://www.gold-present.com.ua

13 лет назад
originaloff
Егор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Отлично справилась с работой , все понравилось, советую!
Егор - хороший заказчик, ответственный и понимающий. Задачи небольшие, но интересные. С оплатой проблем не возникало. Да и вообще проблем не возникало. Поэтому рекомендую!

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад