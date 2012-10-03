Программист (php, js)

На постоянную удаленную работу требуется опытный, ответственный php + JavaScript программист.

На полный 7ми часовой рабочий день. Пятидневка. Выходные – в случае форм мажора, отгулы за выходные в течении следующей рабочей недели.

З/п – 20 000 руб. первые 2 испытательных месяца. Следующие 2 мес. - 25 000 руб. Следующие 2 мес. 30 000 руб. Последующие месяцы – 35 000 руб.

Требования:

Знание связки PHP 5.3 + MySQL + Apache.

HTML, JavaScript(native, jQuery, ajax, jsonp)

Опыт работы и наличие законченных проектов.

В заявке указывайте 2 проекта, которые считаете лучшими.

Просьба прислать несколько файлов с Вашим кодом, за который не стыдно(js & php)

Подробности при связи.

Резюме с Вашим скайпом и с Вашим кодом присылайте на e-mail: [email protected]