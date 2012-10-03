Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
Программист (php, js)
На постоянную удаленную работу требуется опытный, ответственный php + JavaScript программист.
На полный 7ми часовой рабочий день. Пятидневка. Выходные – в случае форм мажора, отгулы за выходные в течении следующей рабочей недели.
З/п – 20 000 руб. первые 2 испытательных месяца. Следующие 2 мес. - 25 000 руб. Следующие 2 мес. 30 000 руб. Последующие месяцы – 35 000 руб.
Требования:
Знание связки PHP 5.3 + MySQL + Apache.
HTML, JavaScript(native, jQuery, ajax, jsonp)
Опыт работы и наличие законченных проектов.
В заявке указывайте 2 проекта, которые считаете лучшими.
Просьба прислать несколько файлов с Вашим кодом, за который не стыдно(js & php)
Подробности при связи.
Резюме с Вашим скайпом и с Вашим кодом присылайте на e-mail: [email protected]
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