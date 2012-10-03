Поддержка/доработка веб-мессенджера

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Есть код веб-мессендлжера, написаный с нуля в целом корректно, ООП (PHP+MySQL+JavaScript). Ищу компанию, готовую взяться за поддержку / доработку. На данный момент бюджет доработок 5000-20000 руб. / месяц, далее по мере увеличения продаж планируется на программирование тратить до 60 000 месяц. От исполнителя помимо профессионализма требуется подписание Договоров о неразглашении, имущественных прав на код и нераспространении кода, как коммерчески, в т.ч. и по "неосторожности".

Алгоритм условий ежемесячного сотрудничества: https://docs.google.com/a/polyweb.su/document/d/1JB7AX6UIVnppfZ5E7II7TMrNnjAm8GI2z1tM9eaHSa8/edit

JavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
polyweb
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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