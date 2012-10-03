PHP-программист фулл-тайм удаленно

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок199 просмотров

В амбициозную команду веб-трудяг интернет-магазина №1 в своей сфере требуется опытный PHP программист.

Молодой коллектив, интересные задачи, достойная оплата.

Оплачиваемые отпуска и больничные.

График 5/2, 10.00-19.00 зарплата от 35.000 руб. + премия.

(хорошим специалистам можно рассчитывать на 50+)

Работа дома, необходимость быть на связи 8ч в день.

Должностные обязанности

- Разработка новый функций

- Исправления / поддержка функций

- Анализ нагрузки, внесение оперативных правок

- Работа с клиентской частью (js), внешними сервисами (интеграция с внешними сервисами)

Требования к квалификации

- Хорошие навыки PHP5 (знание и понимание ООП);

- Понимание принципов ООП, умение писать ОО код;

- Знакомство, опыт применения MVC;

- JS (jQuery, native) – хорошие знания;

- MySQL (или PostgreSql/Oracle) – обязательно;

- Git / Svn;

- Работа с linux на "ты" (настройка дев-сервера, тюнинг под задачи и т.п.);

- Способность адекватно оценивать свои силы, оценивать сроки/трудозатраты;

- (x) HTML и CSS на хорошем уровне.

Резюме присылайте строго на e-mail: semenov.tm at gmail dot com в виде прикрепленного файла (doc, pdf).

Пожалуйста, указывайте тему: "Вакансия PHP-программист"

Вакансия подразумевает выполнение тестового задания (примерно 2-3ч.)

CSSGitHTMLJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPPostgreSQL
13 лет назад
sspot
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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