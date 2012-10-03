Ищу толкового программиста на PHP Yii framework, 100% занятость. на удаленку. Умение разбираться в чужом коде. Работа в команде с несколькими разработчиками (тоже удаленщики). Пул задач – в основном интеграции с другими системами (описание API ...
PHP-программист фулл-тайм удаленно
В амбициозную команду веб-трудяг интернет-магазина №1 в своей сфере требуется опытный PHP программист.
Молодой коллектив, интересные задачи, достойная оплата.
Оплачиваемые отпуска и больничные.
График 5/2, 10.00-19.00 зарплата от 35.000 руб. + премия.
(хорошим специалистам можно рассчитывать на 50+)
Работа дома, необходимость быть на связи 8ч в день.
Должностные обязанности
- Разработка новый функций
- Исправления / поддержка функций
- Анализ нагрузки, внесение оперативных правок
- Работа с клиентской частью (js), внешними сервисами (интеграция с внешними сервисами)
Требования к квалификации
- Хорошие навыки PHP5 (знание и понимание ООП);
- Понимание принципов ООП, умение писать ОО код;
- Знакомство, опыт применения MVC;
- JS (jQuery, native) – хорошие знания;
- MySQL (или PostgreSql/Oracle) – обязательно;
- Git / Svn;
- Работа с linux на "ты" (настройка дев-сервера, тюнинг под задачи и т.п.);
- Способность адекватно оценивать свои силы, оценивать сроки/трудозатраты;
- (x) HTML и CSS на хорошем уровне.
Резюме присылайте строго на e-mail: semenov.tm at gmail dot com в виде прикрепленного файла (doc, pdf).
Пожалуйста, указывайте тему: "Вакансия PHP-программист"
Вакансия подразумевает выполнение тестового задания (примерно 2-3ч.)
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