Доработать функционал Интернет-магазина

Сайт: slm.md/RU/

Движок: phpshop

Что нужно доработать:

1. Добавить в" Поиск" - искать также по краткому описанию, то есть поиск должен давать подсказки при наборе чего то

2. Изменить изображение "Корзина" при присуствие товара в ней - на зеленую корзину с продуктами (рисунок дадим)

3. При регистрации нового клиента что бы был опрос "Откуда вы о нас узнали"

4. Навигация ниже жёлтой кнопки выводить описание каталога а не название

5. При открывания ячейке товара выводится названия продукта на РОМ языке, что бы бралось из краткого описания админки

Ждем ваши заявки.