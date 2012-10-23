Необходимо разработать модуль бронирования мест в театральном зале. На картинке должны отмечаться другим цветом места, уже выкупленные и забронированные. Должна быть форма для бронирования билетов, т.е. контактные данные и номер ряда и места.Заявка приходит на почту администратора сайта. После подтверждения бронирования, на электронную почту зрителя высылается чек-подтверждение брони. Администратор сайта в течении дня проверяет свою почту и отмечает забронированные и проданные места. Модуль будет на субдомене, поэтому не важно, в какой системе и на каком языке будет написан.