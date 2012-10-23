Модуль бронирования мест в театральном зале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок188 просмотров

Необходимо разработать модуль бронирования мест в театральном зале. На картинке должны отмечаться другим цветом места, уже выкупленные и забронированные. Должна быть форма для бронирования билетов, т.е. контактные данные и номер ряда и места.Заявка приходит на почту администратора сайта. После подтверждения бронирования, на электронную почту зрителя высылается чек-подтверждение брони. Администратор сайта в течении дня проверяет свою почту и отмечает забронированные и проданные места. Модуль будет на субдомене, поэтому не важно, в какой системе и на каком языке будет написан.

13 лет назад
Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$400
4 дня
Работа выполнена быстро, ответственно, в указанные сроки. Спасибо! Рекомендую
Инна прекрасный человек. Доволен сотрудничеством, буду рад работать и по другим проектам. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад