1С: Предприятие 8.2 поставить, настроить

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Необходимо поставить и настроить 1С: Предприятие 8.2 для удаленной работы разных пользователей.

Нужно залить товары с остатками и ценами по нескольким складам ( из Exel)

Программа и конфигурация Управление торговлей 2,3 уже есть. Только настройка.

12 лет назад
trek-metro
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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