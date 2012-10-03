Прикрутить скрипт регистрации к форме на сайте

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Работа на 10 минут. Нужно прикрутить php скрипт регистрации к форме регистрации на сайте, записываться данные должны в mysql.

MySQLPHP
13 лет назад
zohananet
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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