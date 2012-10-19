Доработка сайта на WP

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Завершен3 заявки345 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо доработать модули, установленные на сайте, в соответствии с ТЗ. Пожалуйста, откликайтесь только, если уже писали модули на php. Работать буду без предоплаты, только через безопасную сделку, либо гаранта. Спасибо.

PHPWordPress
13 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$80
10 дней
Надежда отлично справилась с нетривиальной и очень непопулярной задачей - доработка чужого самописного модуля для Wordpress. Всегда на связи, всё в срок и очень качественная работа. Причём модуль был не просто доработан, а и значительно расширен, за что ей очень благодарен.
Очень понравилось работать с Дмитрием, который, как заказчик, сделал со своей стороны все, чтобы мне - исполнителю - было комфортно работать. Предоставил четкое ТЗ и мы вместе составили по нему договор. Был всегда на связи, оперативно решал возникавшие проблемы с хостингом, подробно отвечал на вопросы. С оплатой, конечно, тоже проблем никаких. Кроме того, Дмитрий очень доброжелателен в общении, с пониманием относится к исполнителю и временным трудностям (а такие бывают при разработке ПО). В общем, дорогие коллеги, очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад