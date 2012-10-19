Доработка сайта на WP

Очень понравилось работать с Дмитрием, который, как заказчик, сделал со своей стороны все, чтобы мне - исполнителю - было комфортно работать. Предоставил четкое ТЗ и мы вместе составили по нему договор. Был всегда на связи, оперативно решал возникавшие проблемы с хостингом, подробно отвечал на вопросы. С оплатой, конечно, тоже проблем никаких. Кроме того, Дмитрий очень доброжелателен в общении, с пониманием относится к исполнителю и временным трудностям (а такие бывают при разработке ПО). В общем, дорогие коллеги, очень рекомендую!