Пофиксить парсер

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки137 просмотров

Есть парсер, работал все было ок, пока не поменял на хостинге тарифный план, сразу почему то полетели таблицы и с ними парсер перестал работать. Что с ним не знаю, но думаю ерунда.

В любом случае, если будете возобновлять роботу парсера интересует, чтобы Вы посмотрели почему он время от времени дублирует новости (по 2-3 раза одни и те же парсит).

Сам парсер переводит с рос. на укр. язык новости. Но иногда с переведенным текстом почему то парсит и текст оригинала. Это тоже желательно пофиксить.

13 лет назад
legalaid
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

star_
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, четко поставил задачу, вовремя и без вопросов произвел оплату, приятно работать с такими людьми

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star_
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад