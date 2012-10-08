Необходимо поставить и настроить 1С: Предприятие 8.2 для удаленной работы разных пользователей. Нужно залить товары с остатками и ценами по нескольким складам ( из Exel) Программа и конфигурация Управление торговлей 2,3 уже есть. ...
Пофиксить парсер
Есть парсер, работал все было ок, пока не поменял на хостинге тарифный план, сразу почему то полетели таблицы и с ними парсер перестал работать. Что с ним не знаю, но думаю ерунда.
В любом случае, если будете возобновлять роботу парсера интересует, чтобы Вы посмотрели почему он время от времени дублирует новости (по 2-3 раза одни и те же парсит).
Сам парсер переводит с рос. на укр. язык новости. Но иногда с переведенным текстом почему то парсит и текст оригинала. Это тоже желательно пофиксить.
Выбранный исполнитель
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