Разработка CRM front-end-а: bootstrap, backbonejs

Привет, коллеги!

Ищу профессионального front-end разработчика для создания CRM-системы.

Система будет содержать порядка 40 модулей. Большая часть модулей простая и представляет из себя таблицу + форму редактирования и обычный CRUD.

Есть около 7-9 модулей, в которых форма редактирования усложнена (состоит из подформ с вкладками).

Предполагается использование bootstrap, backbonejs или похожие фреймворки.

Разработка серверной части не требуется. Приложение будет общаться через REST API формата JSON.

Работы примерно на 3-4 недели.

Есть более полное ТЗ. Пожалуйста, оставляйте заявки с логинами скайпа, пообщаемся - обсудим.