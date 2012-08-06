star_

Александр star_

 
37 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
php, mysql, javascript, jquery, html, css. Качественно и быстро

Навыки:

PHP, Mysql

html, Javascript (в том числе AJAX), jquery, extjs, css, twitter Boostrap css,

CMS: Joomla (в том числе virtuemart), DLE, Wordpress

Twitter API, Google maps API, Bing maps API,

Опыт более 6 лет.

Выполняю работы:

1) Написание и редактирование php скриптов

2) Создание сайтов с использованием CMS и без них (написание с нуля)

3) Разработка и редактирование компонентов для Joomla

4) Адаптация Virtuemart

Работу выполняю быстро и качественно, не забиваю, не пропадаю и не морожусь от заказчика. Помогаю в в выборе правильной реализации идеи заказчика.

Работу могу демонстрировать на своем сервере.

Нахожусь в Украине. Оплату могу принять любым удобным способом.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxVirtuemartDLEExt JS
Отзывы заказчиков
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$35
0 баллов
11 лет назад
Скрипт, формирующий xml файл
Взял заказ и пропал. На сообщения не отвечает, на связь не выходит, хотя, судя по отзывам присутствует на бирже. Просрочил из-за этого исполнителя сдачу работы заказчику.
legalaid
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Пофиксить парсер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Muhomor
Денис 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для постинга в Twitter
Хороший программер, сделал всё быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
рекомендую
Ответный отзыв
abhdesign
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Twitter API
Отличный человек, профессионал своего дела. Делает от души.
рекомендую
Ответный отзыв