php, mysql, javascript, jquery, html, css. Качественно и быстро

Навыки:

PHP, Mysql

html, Javascript (в том числе AJAX), jquery, extjs, css, twitter Boostrap css,

CMS: Joomla (в том числе virtuemart), DLE, Wordpress

Twitter API, Google maps API, Bing maps API,

Опыт более 6 лет.

Выполняю работы:

1) Написание и редактирование php скриптов

2) Создание сайтов с использованием CMS и без них (написание с нуля)

3) Разработка и редактирование компонентов для Joomla

4) Адаптация Virtuemart

Работу выполняю быстро и качественно, не забиваю, не пропадаю и не морожусь от заказчика. Помогаю в в выборе правильной реализации идеи заказчика.

Работу могу демонстрировать на своем сервере.

Нахожусь в Украине. Оплату могу принять любым удобным способом.