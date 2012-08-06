php, mysql, javascript, jquery, html, css. Качественно и быстро
Навыки:
PHP, Mysql
html, Javascript (в том числе AJAX), jquery, extjs, css, twitter Boostrap css,
CMS: Joomla (в том числе virtuemart), DLE, Wordpress
Twitter API, Google maps API, Bing maps API,
Опыт более 6 лет.
Выполняю работы:
1) Написание и редактирование php скриптов
2) Создание сайтов с использованием CMS и без них (написание с нуля)
3) Разработка и редактирование компонентов для Joomla
4) Адаптация Virtuemart
Работу выполняю быстро и качественно, не забиваю, не пропадаю и не морожусь от заказчика. Помогаю в в выборе правильной реализации идеи заказчика.
Работу могу демонстрировать на своем сервере.
Нахожусь в Украине. Оплату могу принять любым удобным способом.
Отзывы заказчиков
$35
0 баллов
11 лет назад
Взял заказ и пропал. На сообщения не отвечает, на связь не выходит, хотя, судя по отзывам присутствует на бирже. Просрочил из-за этого исполнителя сдачу работы заказчику.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
11 лет назад
Хороший программер, сделал всё быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
рекомендую
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличный человек, профессионал своего дела. Делает от души.
Ответный отзыв
рекомендую