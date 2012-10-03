Правки на сайте drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день, в общем требуется помощь специалиста друпал7 для правок на сайте, как по верстке так и технически. ТЗ прикреплено.

skype: asia84866

Drupal
13 лет назад
Sergey_Vetrov
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров