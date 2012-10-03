Добавление данных в CMS битрикс из XML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

1с передает данные о товарах на сайт. Появились доп. характеристики. Надо их прикрутить к определенным полям.

13 лет назад
Lector
Феликс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров