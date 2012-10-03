Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость в создании интерактивного интерфейса для сайта. С анимацией и прочими мелочами. Пример чего-то похожего: http://www.kvartal-avia.com.ua/ . Нам необходим более качественная реализация и + анимация. От исполнителей ждем опыта похожих работ, ...
Добавление данных в CMS битрикс из XML
1с передает данные о товарах на сайт. Появились доп. характеристики. Надо их прикрутить к определенным полям.
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