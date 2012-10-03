Доработать вирусный скрипт

Есть установленный вирусный скрипт, web2sales.ru его нужно доработать, что бы он цеплялся за сервис рассылки емейлов.

Полное ТЗ смотрите в аттаче

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов в формате web 2.0

2. Дальнейшая связь голосом ( это обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.