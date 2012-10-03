Есть установленный вирусный скрипт, web2sales.ru его нужно доработать, что бы он цеплялся за сервис рассылки емейлов. Полное ТЗ смотрите в аттаче Что мне нужно от вас: ...
Каталог на Wordpress
1. Необходимо поднять каталог на Wordpress. Каталог будет содержать в себе спортивные объекты, собранные в категории-страны.
2. Необходима сортировка по вместимости и городам, как на схемах.
3. Стоимость, способ реализации, сроки и похожие работы оставляем в заявке.
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