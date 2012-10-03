Каталог на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

1. Необходимо поднять каталог на Wordpress. Каталог будет содержать в себе спортивные объекты, собранные в категории-страны.

2. Необходима сортировка по вместимости и городам, как на схемах.

3. Стоимость, способ реализации, сроки и похожие работы оставляем в заявке.

WordPress
13 лет назад
fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров