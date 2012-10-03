Починить вставку картинок.

Есть самописный сайт на php.

При загрузке картинок через админку, картинки еще и проходят через модуль, который уменьшает их размер. Уменьшенная картинка записывается в отдельную папку.

Раньше уменьшенные картинки отображались на сайте. Теперь не генерируются и не отображаются.

Требуется починить этот модуль.

Цена 1000 руб