Починить вставку картинок.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок129 просмотров

Есть самописный сайт на php.

При загрузке картинок через админку, картинки еще и проходят через модуль, который уменьшает их размер. Уменьшенная картинка записывается в отдельную папку.

Раньше уменьшенные картинки отображались на сайте. Теперь не генерируются и не отображаются.

Требуется починить этот модуль.

Цена 1000 руб

PHP
13 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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