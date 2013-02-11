Требуется переделать конвертер валют для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок113 просмотров

Нужен человек отлично разбирающийся в программировании расширений joomla. Необходимо взять любой из существующих модулей конвертера валют для joomla 1.5 и придать ему вид и функции как на сайте chinapro.ru. Плюс убрать лишние валюты и добавить/оставить только те которые нам нужно.

Joomla
13 лет назад
Ragnos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Сделано всё очень профессионально и в срок, буду сотрудничать и дальше.
Все прошло ок.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад