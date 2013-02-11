Требуется переделать конвертер валют для joomla

Нужен человек отлично разбирающийся в программировании расширений joomla. Необходимо взять любой из существующих модулей конвертера валют для joomla 1.5 и придать ему вид и функции как на сайте chinapro.ru. Плюс убрать лишние валюты и добавить/оставить только те которые нам нужно.