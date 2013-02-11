Нужен скрипт или инструкция позволяющая сохранить запись из Livejournal в файл. Результат должен быть пригоден для печати. Запись многостраничная, комментариев много и изначально выводятся они в свернутом виде. Оплата - Яндекс
Требуется переделать конвертер валют для joomla
Нужен человек отлично разбирающийся в программировании расширений joomla. Необходимо взять любой из существующих модулей конвертера валют для joomla 1.5 и придать ему вид и функции как на сайте chinapro.ru. Плюс убрать лишние валюты и добавить/оставить только те которые нам нужно.
Выбранный исполнитель
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