Перенос интернет-магазина на Битрикс

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно перенести интернет магазин на 1С Битрикс.

Полностью сменить дизайн и добавить функционала.

Сам дизайн делать не нужно.

Будет очень много програминга.

Приоритет исполнителям из Москвы, для личной встречи.

Проект непростой, потому только для специалистов имеющие реальные хорошие работы в части Интернет коммерции. .

13 лет назад
ZloyKinoman
Андрей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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