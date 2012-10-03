Движок каталога компаний с отзывами

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах.

Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм.

Создать сркипты каталога, которые будут размещать на конечных хостингах – можно приспсобить бесплатные DLE

Далее выводить части это БД на разных сайтах каталогах.

В админке можно добавить сайт, задать какие части бд должны показываться на сайте, создавать страницы на сайтах, отвечать на письма пользователей, добавлять фирмы, модерировать отзывы и самому их добавлять.

Есть нарисованное ТЗ, вышлю ссылку

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Срок 4–5 дней.

Дмитрий

ICQ 49265868девять

Skype kottolik

DLE
13 лет назад
kottolik
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров