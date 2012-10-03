Нужно перенести интернет магазин на 1С Битрикс. Полностью сменить дизайн и добавить функционала. Сам дизайн делать не нужно. Будет очень много програминга. Приоритет исполнителям из Москвы, для личной встречи. ...
Движок каталога компаний с отзывами
Требуется написать код админки для управления каталогами фирм, расположенными на разных хостингах.
Создать парсер Желтых страниц, чтобы наполнить базу данных админки фирм.
Создать сркипты каталога, которые будут размещать на конечных хостингах – можно приспсобить бесплатные DLE
Далее выводить части это БД на разных сайтах каталогах.
В админке можно добавить сайт, задать какие части бд должны показываться на сайте, создавать страницы на сайтах, отвечать на письма пользователей, добавлять фирмы, модерировать отзывы и самому их добавлять.
Есть нарисованное ТЗ, вышлю ссылку
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Срок 4–5 дней.
Дмитрий
ICQ 49265868девять
Skype kottolik
Заявки фрилансеров
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