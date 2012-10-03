Запрограммировать просчет гороскопа совместимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок125 просмотров

Необходим программист, для разработки программы совместимости знак зодиака. Гороскоп совместимости.

13 лет назад
Cosmolady20
Маргарита 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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