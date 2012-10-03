Нужен универсальный программист

Добрый день, уважаемые фри-лансеры!

Очень нуждаюсь в универсальном программисте, больше всего проектов попадается на joomla, drupal, и bitrix. Обеспечим Вам постоянную занятость, оплата за каждый проект, проекты поначалу небольшие, потом переведем на более сложные. Хочется найти ответственного и постоянного сотрудника, который заинтересован в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Но, большие супер бюджеты пока гарантировать не могу, так что супер-программистам можно не писать=) Оплата на среднем уровне, после закрытия каждого проекта, который обычно занимает не больше 1-3 дней. Естественно попадаются и проекты на создание и поддержку сайтов, так что работа есть и скучать особо не придется=) В данный момент хочется найти специалиста, работающего с 1с bitrix.